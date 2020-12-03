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Клубам Англійської прем'єр-ліги заборонили підписувати гравців віком до 18 років через Брекзит

Закон може вплинути на світовий футбольний ринок.

тинейджери Поль Погба і Сеск Фабрегас
Фото: Колаж skysports.com
тинейджери Поль Погба і Сеск Фабрегас

В Англійській прем'єр-лізі введуть нові правила підписання молодих гравців. 

Через вихід Великобританії з Євросоюзу з 1 січня 2021 англійські клуби не зможуть здійснювати трансфер футболістів, яким не виповнилося 18 років, повідомляє Sky Sports.

Ба більше, для клубів вищого англійського дивізіону встановлять спеціальне обмеження - вони не зможуть підписувати більш ніж трьох гравців віком до 21 року в одне трансферне вікно і понад шістьох  за рік.

Крім того, всі іноземні футболісти муситимуть мати певну кількість балів, щоб отримати право на виступ у Великобританії. Їх спортсмени заробляють за матчі, які проводять у складі збірної, вони залежать від місця національної команди в рейтингу ФІФА. Ці правила будуть чинні вже найближчого трансферного вікна.

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