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Дотепний гол Грізманна претендує на звання найкращого в 5-му турі Ліги чемпіонів

Конкуренти француза - Шольц, Кахведжі і Камара.

Аж ніяк не &quot;ахіллесова п'ята&quot; Антуанна Грізманна
Фото: EPA/UPG
Аж ніяк не "ахіллесова п'ята" Антуанна Грізманна

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив номінантів на звання автора найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів.

Серед них: Антуан Грізманн ("Барселона"), який п'ятою відкрив рахунок у матчі проти "Ференцвароша"; Ірфан Кахведжі ("Істанбул ББ"), який дивовижним ударом зі штрафного зрівняв рахунок у протистоянні з "Лейпцигом"; Мохамед Камара ("Олімпіакос"), який забив "Марселю", і Александр Шольц, гол якого допоміг "Мідтьюлланну" відстояти нічию з "Аталантою".

Переможця визначать голосуванням на офіційному сайті УЄФА.

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