Фото: EPA/UPG Аж ніяк не "ахіллесова п'ята" Антуанна Грізманна

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив номінантів на звання автора найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів.

Серед них: Антуан Грізманн ("Барселона"), який п'ятою відкрив рахунок у матчі проти "Ференцвароша"; Ірфан Кахведжі ("Істанбул ББ"), який дивовижним ударом зі штрафного зрівняв рахунок у протистоянні з "Лейпцигом"; Мохамед Камара ("Олімпіакос"), який забив "Марселю", і Александр Шольц, гол якого допоміг "Мідтьюлланну" відстояти нічию з "Аталантою".

Переможця визначать голосуванням на офіційному сайті УЄФА.