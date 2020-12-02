У Лізі чемпіонів "Марсель" перервав рекордну серію поразок

Напередодні в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів "Марсель" у домашньому поєдинку обіграв грецький "Олімпіакос" - 2:1.
Для цього Димітрі Паєту довелося реалізувати два пенальті.
Таким чином підопічні Андре Віллаша-Боаша перервали рекордну 13-матчеву серію поразок у головному єврокубку.
Зазначимо, серія стартувала ще в лютому 2012 року.
Додамо, що попри антисерію, "Марсель" не втратив шансів посісти третє місце у своїй групі і пройти в євровесну.
LLLLLLLLLLLLLW— William Hill (@WilliamHill) December 1, 2020
For the first time since André Ayew's 90+3' winner against Inter in February 2012, Marseille have 𝗻𝗼𝘁 lost a Champions League game. 🙌
Their record-breaking streak is finally over. #UCL pic.twitter.com/2nJm8ln72y