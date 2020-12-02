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У Лізі чемпіонів "Марсель" перервав рекордну серію поразок

"Провансальці" вирішили зупинитися на числі 13.

У Лізі чемпіонів "Марсель" перервав рекордну серію поразок
Фото: EPA/UPG

Напередодні в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів "Марсель" у домашньому поєдинку обіграв грецький "Олімпіакос" - 2:1.

Для цього Димітрі Паєту довелося реалізувати два пенальті.

Таким чином підопічні Андре Віллаша-Боаша перервали рекордну 13-матчеву серію поразок у головному єврокубку.

Зазначимо, серія стартувала ще в лютому 2012 року.

Додамо, що попри антисерію, "Марсель" не втратив шансів посісти третє місце у своїй групі і пройти в євровесну.

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