У Лізі чемпіонів "Марсель" перервав рекордну серію поразок

Напередодні в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів "Марсель" у домашньому поєдинку обіграв грецький "Олімпіакос" - 2:1.

Для цього Димітрі Паєту довелося реалізувати два пенальті.

Таким чином підопічні Андре Віллаша-Боаша перервали рекордну 13-матчеву серію поразок у головному єврокубку.

Зазначимо, серія стартувала ще в лютому 2012 року.

Додамо, що попри антисерію, "Марсель" не втратив шансів посісти третє місце у своїй групі і пройти в євровесну.