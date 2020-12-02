Світоліна отримала нагороду "Спортсменка року" за версією журналу Cosmopolitan

За кар'єру 26-річна уродженка Одеси завоювала 15 титулів на турнірах WTA в одиночному розряді.

Фото: instagram.com/mariana_shafro

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) стала володаркою нагороди "Спортсменка року" від журналу Cosmopolitan Україна.

Про це повідомила сама тенісистка на своїй офіційній сторінці в Інстаграмі.

"Мені дуже приємно, що я стала переможницею Cosmopolitan Ukraine Awards. Спасибі за ваш вибір", - підписала знімок українка.

У нинішньому сезоні Світоліна провела 30 матчів, в яких здобула 21 перемогу. В її активі два завойованих титули - на турнірах в Страсбурзі (Франція) і Монтерреї (Мексика). За кар'єру 26-річна уродженка Одеси завоювала 15 титулів на турнірах WTA в одиночному розряді.

Найвища позиція в рейтингу WTA у Еліни була - третя.