Світоліна лише 27-ма за призовими серед тенісисток у 2020 році

Перша ракетка світу і тут перший.

У мережі оприлюднили список лідерів рейтингів АТР і WTA за кількістю зароблених призових у 2020 році.

Абсолютну першість займає перша ракетка світу Новак Джокович, який заробив 6,5 млн дол.

На пів мільйона менше заробив Домінік Тім (№3 АТР).

"Лише" 3,9 млн склав дохід від призових торішнього лідера класифікації Рафаеля Надаля (№2 АТР).

Призові експершої ракетки світу Роджера Федерера склали 750 тис. дол. - швейцарець зайняв 35-ту позицію.

ATP year-end prize money leaders, 2019 vs 2020 pic.twitter.com/8saPJK099O — Oleg S. (@AnnaK_4ever) November 23, 2020

Зауважимо, що цього року дохід тенісистів значно зменшився через скорочення і кількості змагань, і сум призових на них.

Найбільше призових у жіночому Турі отримала переможниця Australian Open Софія Кенін - 4,3 млн дол., повідомляє wtafiles.wtatennis.com.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) зайняла лише 27-ме місце з результатом 625,3 тис.

У топ-50 за призовими увійшла ще одна українська тенісистка - Даяна Ястремська (№29 WTA) зайняла 43-тє місце (486,2 тис.).