Марат Сафін рекомендував російським тенісистам виїжджати з країни

Переможець двох турнірів "Великого шолома" Марат Сафін прокоментував успішний сезон російських тенісистів - Данило Медведєв закінчив 2020-й на четвертій сходинці рейтингу ATP, Андрій Рубльов - на восьмій.

При цьому Сафін задоволений, що вдруге в історії два гравці з Росії закінчили рік у топ-10. Минулого разу це були власне Сафін і Євген Кафельников.

"Це чудово. Тут головне, що хлопці вчасно зрозуміли виїхати з Росії. Щоб бути професіоналом, треба їхати з нашої країни. На жаль, у нас немає умов. Це так. Уже інше питання - чому. Але трійця, яка поїхала - Медведєв, Рубльов, Хачанов, - вони всі в топ-20. Ті, хто залишився тренуватися в Росії, їх немає навіть у топ-100. Я давно озвучував цю думку", - цитує Сафіна "Спорт-Экспресс".

"У нас можна тренуватися до певного віку, але потім треба їхати. Це нормально. В Іспанії, куди поїхали Андрій і Карен, набагато сильніша школа тенісу, значно більше спаринг-партнерів. Подивіться заради інтересу, скільки гравців з Іспанії пройшло через топ-100 рейтингу і скільки з Росії. Іспанців у рази більше.

У Франції, де тренується Даня, аналогічна ситуація. Вони поїхали 3-4 роки тому, і подивіться, скільки титулів виграли за цей час. І доросли до десятки. У Росії вони давно згасли б. Якби Медведєв, Рубльов і Хачанов не виїхали з Росії, то були б за межами топ-100", - переконаний легенда російського тенісу.