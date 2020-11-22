Під час кваліфікації етапу серії Moto2 в Портімані стався небезпечний інцидент, повідомляє championat.com.

Іспанський гонщик Арон Кане не впорався з керуванням і впав з мотоцикла перед восьмим поворотом. Після падіння пілот залишився на дорожньому полотні.

Позаду Кане їхали п'ять гонщиків, які дивом примудрилися в нього не врізатися.