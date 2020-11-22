Під час кваліфікації етапу серії Moto2 в Портімані стався небезпечний інцидент, повідомляє championat.com.
Іспанський гонщик Арон Кане не впорався з керуванням і впав з мотоцикла перед восьмим поворотом. Після падіння пілот залишився на дорожньому полотні.
Позаду Кане їхали п'ять гонщиків, які дивом примудрилися в нього не врізатися.
З огляду на той факт, що пілоти спускалися з пагорба, з-за якого неможливо було побачити гонщика, що впав, залишається лише захопитися швидкістю реакції мотогонщиків другий за значимістю серії MotoGP. A rollercoaster crash for @aroncanet44 💥
The Spaniard was lucky to escape this scary accident at Turn 8! 😱#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/7e9iPvGKym
A rollercoaster crash for @aroncanet44 💥