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Мотогонщик, що впав, дивом не потрапив під колеса суперників під час кваліфікації Moto2

Арон Кане "народився в сорочці".

Мотогонщик, що впав, дивом не потрапив під колеса суперників під час кваліфікації Moto2
Фото: Скриншот

Під час кваліфікації етапу серії Moto2 в Портімані стався небезпечний інцидент, повідомляє championat.com. 

Іспанський гонщик Арон Кане не впорався з керуванням і впав з мотоцикла перед восьмим поворотом. Після падіння пілот залишився на дорожньому полотні.

Позаду Кане їхали п'ять гонщиків, які дивом примудрилися в нього не врізатися. 

З огляду на той факт, що пілоти спускалися з пагорба, з-за якого неможливо було побачити гонщика, що впав, залишається лише захопитися швидкістю реакції мотогонщиків другий за значимістю серії MotoGP.

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