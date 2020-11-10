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На "Інтерлагосі" у гонці серії Superbike мотогонщик загинув, врізавшись у відбійник

Матеусу Барбозі було 23 роки.

На "Інтерлагосі" у гонці серії Superbike мотогонщик загинув, врізавшись у відбійник
Матеус Барбоза
Фото: superbike.com.br

Бразильський мотогонщик Матеус Барбоза загинув в результаті аварії під час гонки серії Супербайк на автодромі "Інтерлагос" в Сан-Паулу.

За 10 кіл до фінішу 23-річний гонщик після повороту не впорався з керуванням - мотоцикл виїхав за межі траси і на високій швидкості влетів у відбійник.

Гонку зупинили червоними прапорами, і всі наступні заїзди скасували.

За останній час це вже третя трагедія в бразильській серії Супербайк на автодромі "Інтерлагос" після смертей Маурісіо Палудете і Данилу Берту у 2019 році.

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