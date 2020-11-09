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Надаль перевершив історичне досягнення Коннорса в ATP Tour

Іспанець став лідером за тривалістю перебування в топ-10.

Надаль перевершив історичне досягнення Коннорса в ATP Tour
Рафаель Надаль
Фото: атр

34-річний іспанський тенісист Рафаель Надаль проводить 790-й тиждень поспіль у топ-10 світового рейтингу, інформує ATP Tour.

Таким чином, другий номер поточного світового рейтингу перевершив давній рекорд американця Джиммі Коннорса, який не випадав із десятки найсильніших 789 тижнів поспіль.

Третє місце за тривалістю перебування в топ-10 займає Роджер Федерер (734 тижні). Також у першій п'ятірці Іван Лендл (619) і Піт Сампрас (565), які, як і Коннорс, завершили спортивну кар'єру.

Перша ракетка світу Новак Джокович займає шосту сходинку (555).

Фото: атр

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