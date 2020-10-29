Переможець Підсумкового турніру ATP заробить майже вдвічі менше, ніж торік

Гонорар буде на $1,31 млн меншим від торішнього.

Чемпіон Підсумкового турніру ATP стане багатшим на $1,564 млн. Це на $1,31 млн менше від торішнього гонорару переможця змагань, інформує портал Puntodebreak.

При цьому гонорар фіналіста в разі виходу з групи з трьома перемогами складе $1 млн, що в півтора разу менше за винагороду в сезоні-2019.

Півфіналіст, який виграв усі матчі на груповому етапі, і спортсмен, який програв усі матчі групової стадії, також отримають усічені призові. Їм заплатять $ 612 тис. і $ 153 тис. відповідно. Торік учасники змагань, які дійшли до цих стадій, отримали на $ 248 тис. і $ 62 тис. більше.

Нагадаємо, що Підсумковий турнір ATP почнеться в Лондоні 15 листопада. Змагання пройдуть уп'ятдесяте.