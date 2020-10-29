Усик назвав головні причини поразки Ломаченка від Лопеса

Фото: instagram.com/lomus_official Олександр Усик і Василь Ломаченко

Колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик (17-0, 13 КО) проводить останні тренування перед поєдинком у суперважкій вазі проти Дерека Чісори (32-9, 23 КО).

Напередодні цього бою Усик зустрівся з ексчемпіоном світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василем Ломаченком.

Після зустрічі двох українських олімпійських чемпіонів Усик поділився думкою про поразку Ломаченка в бою з Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу.

При цьому Олександр зізнався, що не обговорював із Василем самого поєдинку.

"Я не спілкувався з ним з приводу самого бою. Мені не потрібно розмовляти з ним про це. Мені хотілося побачити його очі і почути, як він себе почуває. Почуває він себе чудово. Я побачив, що внутрішній стан, щонайменше те, що я побачив, - стримане, нормальне", - наводить слова Усика YouTube-канал iFL TV.

Разом із тим Усик назвав причини поразки Ломаченка.

"Я думаю, що Теофімо трохи судді допомогли, але неважливо. Ми знаємо, що проблеми були у Василя - і в таборі, і з плечем. Тож усе нормально. Поміняємо амуніцію, залижемо рани і повернемося", - упевнений Усик.