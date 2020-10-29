У Турині в рамках другого туру Ліги чемпіонів відбувся визначальний для розподілу місць у групі G матч між "Ювентусом" і "Барселоною".
Гості завдяки голам Усами Дембеле і Ліонеля Мессі з пенальті перемогли - 2:0.
Для підопічних Андреа Пірло все могло скластися значно успішніше, якби Альваро Мората дотримувався дистанції.
Тричі іспанський форвард забивав гол у ворота каталонців, і тричі нідерландський арбітр Данні Маккелі за допомогою VAR скасовував узяття воріт через мікроскопічні офсайди.
У турнірній таблиці "Барселона" одноосібно лідирує (6 очок).
У "Ювентуса" в активі три очки. І по одному очку набрали "Динамо" і "Ференцварош".
Огляд матчу "Ювентус" - "Барселона".
Додамо, що крім "Барси" ще 4 команді не втратили в поточному розіграші ЛЧ жодного очка - це "Баварія", "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті", а також "Ліверпуль".
Five teams remain with a 100% record in the 2020/21 #UCL season:— Squawka Football (@Squawka) October 28, 2020
🇩🇪 Bayern Munich
🏴 Man City
🏴 Liverpool
🏴 Man Utd
🇪🇸 Barcelona
💯 pic.twitter.com/sYxKdMpzDn