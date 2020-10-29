Ліонель Мессі як завжди знаходиться в оточенні суперників

У Турині в рамках другого туру Ліги чемпіонів відбувся визначальний для розподілу місць у групі G матч між "Ювентусом" і "Барселоною".

Гості завдяки голам Усами Дембеле і Ліонеля Мессі з пенальті перемогли - 2:0.

Для підопічних Андреа Пірло все могло скластися значно успішніше, якби Альваро Мората дотримувався дистанції.

Тричі іспанський форвард забивав гол у ворота каталонців, і тричі нідерландський арбітр Данні Маккелі за допомогою VAR скасовував узяття воріт через мікроскопічні офсайди.

Фото: EPA/UPG Федеріко К'єза в черговий раз вітає Альваро Морату з голом

У турнірній таблиці "Барселона" одноосібно лідирує (6 очок).

У "Ювентуса" в активі три очки. І по одному очку набрали "Динамо" і "Ференцварош".

Огляд матчу "Ювентус" - "Барселона".

Додамо, що крім "Барси" ще 4 команді не втратили в поточному розіграші ЛЧ жодного очка - це "Баварія", "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті", а також "Ліверпуль".