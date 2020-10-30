Судді КСУ та політики внесли зміни до реєстру декларацій, поки він був закритий
Судді КСУ та політики внесли зміни до реєстру декларацій, поки він був закритий
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
У "Слузі народу" назвали "безальтернативним" голосування за розпуск КСУ
У "Слузі народу" назвали "безальтернативним" голосування за розпуск КСУ
Конституционный локдаун
Конституционный локдаун
Рух вулицею Мишуги у Києві відновлено (оновлено)
Рух вулицею Мишуги у Києві відновлено (оновлено)
У Раді Європи розкритикували законопроєкт Зеленського щодо КСУ
У Раді Європи розкритикували законопроєкт Зеленського щодо КСУ
Помер Шон Коннері
Помер Шон Коннері
Суд призначив учаснику cмертельної ДТП на Майдані домашній арешт і електронний браслет (оновлено)
Суд призначив учаснику cмертельної ДТП на Майдані домашній арешт і електронний браслет (оновлено)
ГоловнаСпорт

"Зоря" програла і другий матч у Лізі Європи

"Брага" виявилася сильнішою від луганської команди.

"Зоря" програла і другий матч у Лізі Європи
Фото: EPA/UPG

У рамках другого туру Ліги Європи "Зоря" на запорізькій "Славутич Арені" приймала португальську "Брагу" і програла - 1:2.

Підопічні Віктора Скрипника виявилися не готові до стартового натиску гостей і до 11-ї хвилині вже програвали - 0:2.

Отямитися "мужики" спромоглися лише під кінець тайму.

У другому таймі Os Arsenalistas грали згідно з результатом, дозволивши господарям створити кілька небезпечних моментів.

Відмінний гол Дмитра Іванисеня на 90+6 хвилині лише підсолодив пігулку другої поразки "Зорі".

У турнірній таблиці групи G вималювалися два лідери - "Лестер" і "Брага", вони набрали по 6 очок.

"Зоря" і АЕК очок не набрали.

Огляд матчу "Зоря" - "Брага".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також