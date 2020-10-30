У рамках другого туру Ліги Європи "Зоря" на запорізькій "Славутич Арені" приймала португальську "Брагу" і програла - 1:2.

Підопічні Віктора Скрипника виявилися не готові до стартового натиску гостей і до 11-ї хвилині вже програвали - 0:2.

Отямитися "мужики" спромоглися лише під кінець тайму.

У другому таймі Os Arsenalistas грали згідно з результатом, дозволивши господарям створити кілька небезпечних моментів.

Відмінний гол Дмитра Іванисеня на 90+6 хвилині лише підсолодив пігулку другої поразки "Зорі".

У турнірній таблиці групи G вималювалися два лідери - "Лестер" і "Брага", вони набрали по 6 очок.

"Зоря" і АЕК очок не набрали.

Огляд матчу "Зоря" - "Брага".