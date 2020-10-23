У першому турі групового етапу Ліги Європи в двох матчах команди забили 8 м'ячів.

Фото: EPA/UPG "Байер"

У Леверкузені місцевий "Байєр" відвантажив у ворота "Ніцци" 6 голів, 2 отримавши в свої. Причому 4 голи господарі забили в останні півчаса гри.

Highlights матчу "Байєр" - "Ніцца".

В іспанській столиці кераміки Вільярреалі однойменний клуб приймав турецькій "Сівасспор". Тут боротьба була більш наполегливою.

Фото: EPA/UPG "Вільярреал"

Причому до 74-й хвилині рахунок був нічийним - 3:3. Однак потім господарі піднатиснули і забили ще 2 голи.

Підсумкова перемога "Вільярреала" - 5:3.