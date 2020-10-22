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"Шахтар" "допоміг" "Реалу" повторити клубний антирекорд у Лізі чемпіонів

"Реал" уперше за 20 років пропустив три голи в першому таймі.

Зінедіну Зідану є над чим задуматися
Фото: EPA/UPG
Зінедіну Зідану є над чим задуматися

У стартовому турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" здобув перемогу над мадридським "Реалом" - 3:2. Причому після першого тайму "гірники" вигравали - 3:0.

"Реал" пропустив три голи в першому таймі в домашньому матчі Ліги чемпіонів уперше з лютого 2000 року, коли голи Мехмета Шолля, Штефана Еффенберга і Торстена Фінка засмутили голкіпера "Королівського клубу" Ікера Касільяса в матчі проти мюнхенської "Баварії". У результаті "Реал" програв той матч - 2:4.

Додамо, що "Шахтар" очолив свою групу після першого туру - в іншому матчі групи В "Інтер" і "Боруссія" з Менхенгладбаха зіграли внічию - 2:2.

Обзор матчу "Інтер" - "Боруссія".

Нагадаємо, що вінгер "Шахтаря" Тете претендує на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

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