"Шахтар" "допоміг" "Реалу" повторити клубний антирекорд у Лізі чемпіонів

"Реал" уперше за 20 років пропустив три голи в першому таймі.

Фото: EPA/UPG Зінедіну Зідану є над чим задуматися

У стартовому турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" здобув перемогу над мадридським "Реалом" - 3:2. Причому після першого тайму "гірники" вигравали - 3:0.

"Реал" пропустив три голи в першому таймі в домашньому матчі Ліги чемпіонів уперше з лютого 2000 року, коли голи Мехмета Шолля, Штефана Еффенберга і Торстена Фінка засмутили голкіпера "Королівського клубу" Ікера Касільяса в матчі проти мюнхенської "Баварії". У результаті "Реал" програв той матч - 2:4.

3 - Real Madrid have conceded three first half goals in a Champions League match for the first time since September 2005 vs Lyon, while this is the first time it has happened at home in the competition since February 2000 vs Bayern Munich. Shocker. pic.twitter.com/B5gCvaaDGF — OptaJoe (@OptaJoe) October 21, 2020

Додамо, що "Шахтар" очолив свою групу після першого туру - в іншому матчі групи В "Інтер" і "Боруссія" з Менхенгладбаха зіграли внічию - 2:2.

Обзор матчу "Інтер" - "Боруссія".

Нагадаємо, що вінгер "Шахтаря" Тете претендує на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.