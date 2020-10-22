У стартовому турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" здобув перемогу над мадридським "Реалом" - 3:2. Причому після першого тайму "гірники" вигравали - 3:0.

Повернув "Королівський клуб" у боротьбу гол Луки Модрича. На 54-й хвилині футболіст року за версією ФІФА (2018) розкішним ударом здалеку зірвав павутину з верхнього кута воріт.

Гол Модрича увійшов у список номінантів на звання найкращого гола туру ЛЧ.

За нагороду 35-річний хорват буде боротися з хавбеком "Баварії" Корентеном Толіссо, що вразив ворота "Атлетіко" (4:0), гравцем "Краснодара" Крістіаном Раміресом, який забив у ворота "Ренна" (1:1) перший в історії клубу гол у ЛЧ, а також капітаном "Аталанти" Алехандро Гомесом - ексгравець харківського "Металіста" вразив ворота "Мідтьюлланда" (4:0) ударом з-за меж штрафного.

Гол Модрича - на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, що вінгер "Шахтаря" Тете претендує на звання найкращого гравця тижня в ЛЧ.