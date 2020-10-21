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Головний тренер "Шахтаря" назвав іспанських журналістів невігласами

Сьогодні "Шахтар" відкриє свій черговий єврокубковий сезон.

Головний тренер "Шахтаря" назвав іспанських журналістів невігласами
Луїш Каштру
Фото: "Шахтар"

Матчем у Мадриді "Шахтар" стартує в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

Напередодні відбулися традиційні пресконференції головних тренерів команд-суперників.

Зокрема, наставник чемпіона України Луїш Каштру висловив своє невдоволення іспанськими журналістами, які на аналогічній пресконференції з головним тренером "Реала" Зінедіном Зіданом не поставили жодного питання про "Шахтар".

Каштру назвав це неповагою.

"Це брак поваги, журналісти могли хоча б щось запитати про "Шахтар". Нехай ми зараз переживаємо не найкращий момент - це брак поваги. У світі зараз дуже багато людей, які не поважають одне одного. Так буде завжди. Мені це не подобається, я виступаю проти цього", - заявив португальський фахівець.

"Але ми повинні жити з цим. Немає нічого гіршого у світі, ніж якщо ми будемо недооцінювати інших. Потрібно поважати всіх. Коронавірус не всіх навчив, дехто думає, що вищий від інших, що кращий. Це сумно, але це правда", - констатував Каштру.

Нагадаємо, початок сьогоднішнього матчу "Реал" – "Шахтар" о 19:55.

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