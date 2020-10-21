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Ломаченко приховав інформацію, що перед боєм з Лопесом у нього відколовся хрящ плеча

На думку тренера, бій потрібно було переносити.

Ломаченко приховав інформацію, що перед боєм з Лопесом у нього відколовся хрящ плеча
Василь Ломаченко
Фото: Top Rank

Ексчемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) переніс операцію після програного бою за звання абсолютного чемпіона проти Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО).

За словами доктора Ніла Ельаттрахе, перед боєм українець отримав травму плеча - відколовся хрящ. При цьому Василь зі своїм батьком Анатолієм Ломаченком не повідомили про це свою команду.

За словами менеджера Ломаченка Егіса Клімаса, у боксера з'явився біль у ділянці правого плеча, тільки-но він приїхав з України.

Приблизно через шість тижнів після цього Ломаченкові зробили укол для вгамування болю.

"Ми втратили один тиждень тренувань. Ми втратили один тиждень спарингів, тому що лікар заборонив йому щось робити протягом тижня після ін'єкції", - цитує Клімаса BoxingScene.

"Через кілька тижнів біль повернувся, і Ломаченкові зробили ще один укол.

Батько боксера і головний тренер Анатолій хотів відкликати сина - Ломаченко відмовився", - уточнив менеджер. 

Клімас пояснює, що травма Ломаченка більш-менш замовчувалася, щоб не створювалося враження, ніби боєць шукав відмовки.

Імовірно, саме тому Ломаченко обрав у першій половині бою пасивний сценарій.

У понеділок, 19 жовтня, Ломаченка прооперували, про що поінформував Ельаттрахе.

При цьому лікар зазначив, що пошкодження було в тому самому місці, де раніше Ломаченко переніс операцію.

"Коли він приїхав з України на останні етапи підготовки до бою, він мав проблеми з плечем. Виявилося, що він сильно забив ротаторну манжету, відколовся шматок хряща, але ми про це не підозрювали", - зазначив лікар.

"Він сказав, що може нормально тренуватися, але продовжував відчувати дискомфорт під час бою", - зазначив Ельаттрахе.

Зазначимо, що в угоді про поєдинок не було пункту про матч-реванш, тому Лопес відкидає ідею зустрітися з Ломаченком удруге.

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