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Складено рейтинг найдорожчих трансферів в історії Англійської прем'єр-ліги з урахуванням інфляції

Трансфер Алана Ширера є найдорожчим в історії АПЛ.

Складено рейтинг найдорожчих трансферів в історії Англійської прем'єр-ліги з урахуванням інфляції
Фото: EPA/UPG

Видання Give Me Sport провело дослідження, що показує, як виглядала б десятка найдорожчих трансферів в історії Англійської прем'єр-ліги з урахуванням нинішньої інфляції.

Алан Ширер
Фото: EPA/UPG
Алан Ширер

За цими даними, найдорожчий трансфер здійснив "Ньюкасл" 1996 року, купивши у "Блекберна Роверс" Алана Ширера - тепер цей трансфер оцінюють у 157,7 млн фунтів стерлінгів. Тоді футболіст обійшовся "сорокам" у 18,9 млн.

У список потрапив і уродженець Кропивницького Андрій Канчельскіс. У 1995 році "Евертон" придбав ексхавбека "Манчестера Юнайтед" за 6,75 млн фунтів, що рівносильно 69,82 мільйона сьогодні.

Відзначимо, що в топ-10 потрапили лише двоє чинних футболістів: Поль Погба з "Манчестера Юнайтед"

і його тимчасовий земляк з "Сіті" Кевін Де Брюйне.

Рейтинг найдорожчих трансферів:

  1. Алан Ширер (перейшов у "Ньюкасл" 1996 року) - вартість трансферу з урахуванням нинішньої інфляції становить 157,7 млн фунтів стерлінгів
  2. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 2016) - 150,37
  3. Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті", 2015) - 124,9
  4. Фернандо Торрес ("Челсі", 2011) - 122,09
  5. Стен Коллімор ("Ліверпуль", 1995) - 121,02
  6. Денніс Бергкамп ("Арсенал", 1995) - 104,78
  7. Ріо Фердинанд ("Лідс", 2000) - 71,97
  8. Андрій Канчельскіс ("Евертон", 1995) - 69,82
  9. Кріс Армстронг ("Тоттенгем", 1995) - 63,37
  10. Стен Коллімор ("Астон Вілла", 1997) - 60,32
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