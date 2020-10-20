Складено рейтинг найдорожчих трансферів в історії Англійської прем'єр-ліги з урахуванням інфляції

Видання Give Me Sport провело дослідження, що показує, як виглядала б десятка найдорожчих трансферів в історії Англійської прем'єр-ліги з урахуванням нинішньої інфляції.

Фото: EPA/UPG Алан Ширер

За цими даними, найдорожчий трансфер здійснив "Ньюкасл" 1996 року, купивши у "Блекберна Роверс" Алана Ширера - тепер цей трансфер оцінюють у 157,7 млн фунтів стерлінгів. Тоді футболіст обійшовся "сорокам" у 18,9 млн.

У список потрапив і уродженець Кропивницького Андрій Канчельскіс. У 1995 році "Евертон" придбав ексхавбека "Манчестера Юнайтед" за 6,75 млн фунтів, що рівносильно 69,82 мільйона сьогодні.

Відзначимо, що в топ-10 потрапили лише двоє чинних футболістів: Поль Погба з "Манчестера Юнайтед" і його тимчасовий земляк з "Сіті" Кевін Де Брюйне.

Рейтинг найдорожчих трансферів: