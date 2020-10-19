Трамп виграв English Open зі снукеру

У західному передмісті Лондона Мілтон-Кінсі пройшов фінал English Open зі снукеру.

Господар змагань Джадд Трамп у захопливому протистоянні з австралійцем Ніком Робертсоном здобув мінімальну перемогу - 9:8.

З 1 лютого 31-річний Трамп очолює рейтинг гравців. У 2019 The Ace виграв свій перший чемпіонат світу.

У 14 років Трамп зробив максимальний брейк, побивши рекорд легендарного Ронні О'Саллівана.

У сезоні-2019/20 Трамп перемагав на International Championship, World Open, Northern Ireland Open, German Masters і Players Championship.

Отже, Джадд установив унікальне досягнення - він став першим гравцем в історії, який виграв шість рейтингових турнірів протягом одного сезону.

З початку своєї професійної кар'єри (2005 рік) Трамп заробив понад 4 млн фунтів призових.

Нагадаємо, 7-разовий чемпіон світу Стівен Гендрі недавно оголосив про відновлення кар'єри.