"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
ГоловнаСпорт

Трамп виграв English Open зі снукеру

Англієць нестримний.

Трамп виграв English Open зі снукеру
Джадд Трамп
Фото: English Open

У західному передмісті Лондона Мілтон-Кінсі пройшов фінал English Open зі снукеру.

Господар змагань Джадд Трамп у захопливому протистоянні з австралійцем Ніком Робертсоном здобув мінімальну перемогу - 9:8.

З 1 лютого 31-річний Трамп очолює рейтинг гравців. У 2019 The Ace виграв свій перший чемпіонат світу.

У 14 років Трамп зробив максимальний брейк, побивши рекорд легендарного Ронні О'Саллівана.

У сезоні-2019/20 Трамп перемагав на International Championship, World Open, Northern Ireland Open, German Masters і Players Championship.

Отже, Джадд установив унікальне досягнення - він став першим гравцем в історії, який виграв шість рейтингових турнірів протягом одного сезону.

З початку своєї професійної кар'єри (2005 рік) Трамп заробив понад 4 млн фунтів призових.

Нагадаємо, 7-разовий чемпіон світу Стівен Гендрі недавно оголосив про відновлення кар'єри.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також