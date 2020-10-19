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Блохін увійшов до числа номінантів на звання найкращого нападника в історії за версією France Football

В українця підібралася солідна компанія.

Олег Блохін
Фото: francefootball.fr
Олег Блохін

Редакція авторитетного видання France Football збирає символічну збірну всіх часів.

Для цього оголошено по 10 кращих гравців в історії на кожній позиції. Символічну Dream Team оголосять 5 грудня.

Настала черга нападників, яких поділили на три позиції - праві, ліві та центральний. Зазначимо, що в десятку номінантів на позиції лівого нападника потрапив Олег Блохін, якому конкуренцію складуть, зокрема, Рональдіньо і Тьєрі Анрі.

Дивує в цьому списку форвардів наявність Раяна Гіггза і Кріштіану Роналду. Перший ніколи форвардом не був, другий більшу частину своєї кар'єри відіграв на протилежному фланзі.

Номінанти на позицію лівого нападника:

Олег Блохін (СРСР / Україна), Рівалдо (Бразилія), Кріштіану Роналду (Португалія), Роберто Рівеліно (Бразилія), Драган Джаїч (Югославія), Роналдіньо (Бразилія), Раян Гіггз (Уельс), Карл-Хайнц Румменігге (ФРН), Тьєррі Анрі (Франція), Христо Стоїчков (Болгарія).

Номінанти на позицію центрального нападника:

Денніс Бергкамп (Нідерланди), Герд Мюллер (ФРН), Йохан Кройф (Нідерланди), Ромаріо (Бразилія), Кенні Далгліш (Шотландія), Роналдо (Бразилія), Еусебіо (Португалія), Марко ван Бастен (Нідерланди), Шандор Кочиш (Угорщина ), Джордж Веа (Ліберія).

Номінанти на позицію правого нападника:

Девід Бекгем (Англія), Жаїрзіньо (Бразилія), Джордж Бест (Північна Ірландія), Кевін Кіган (Англія), Самюель Ето'О (Камерун), Стенлі Метьюз (Англія), Луїш Фігу (Португалія), Ліонель Мессі (Аргентина), Гаррінча (Бразилія), Ар'єн Роббен (Нідерланди).

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