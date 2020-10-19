У рамках 6-го туру Ла Ліги за кілька годин сталося відразу дві гучні сенсації: "Реал" і "Барселона" програли з однаковим рахунком (0:1) свої матчі "Кадісу" і "Хетафе" відповідно.

Причому "Королівський клуб" це примудрився зробити вдома.

Така подія, коли "Барселона" і "Реал" програли і не забили в одному і тому ж турі чемпіонату, сталася вперше за 20 сезонів.

Востаннє таке було в сезоні-2000/01. Тоді "Барселона" поступилася "Расінгу" (0:4), а "Реал" зазнав поразки в матчі з "Атлетіком" (0:1).

Додамо, що вперше з вересня 2018 року два іспанські гранди програли матч Ла Ліги в один і той самий день.

Real Madrid and Barcelona have both lost a LaLiga game on the same day for the first time since September 2018.



The pink kit effect. pic.twitter.com/4T6V3A1vxb — Squawka Football (@Squawka) October 17, 2020

Real Madrid have suffered their first home defeat in LaLiga in 399 days.



At the hands of newly-promoted Cadiz, who now go level on points with them at the top of the table. 😳 pic.twitter.com/lkXma2eYVH — Squawka Football (@Squawka) October 17, 2020

Крім того, "Реал" перервав свою домашню серію без поразок у Ла Лізі, яка тривала 399 днів.

Highlights матчу "Реал" - "Кадіс".

Highlights матчу "Хетафе" - "Барселона".