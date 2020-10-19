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"Барселона" і "Реал" уперше за 20 років програли "насухо" одного й того самого дня

Тур виявився невдалим для іспанських грандів.

"Барселона" і "Реал" уперше за 20 років програли "насухо" одного й того самого дня
"Хетафе" - "Барселона"
Фото: EPA/UPG

У рамках 6-го туру Ла Ліги за кілька годин сталося відразу дві гучні сенсації: "Реал" і "Барселона" програли з однаковим рахунком (0:1) свої матчі "Кадісу" і "Хетафе" відповідно.

Причому "Королівський клуб" це примудрився зробити вдома.

Така подія, коли "Барселона" і "Реал" програли і не забили в одному і тому ж турі чемпіонату, сталася вперше за 20 сезонів.

Востаннє таке було в сезоні-2000/01. Тоді "Барселона" поступилася "Расінгу" (0:4), а "Реал" зазнав поразки в матчі з "Атлетіком" (0:1).

Додамо, що вперше з вересня 2018 року два іспанські гранди програли матч Ла Ліги в один і той самий день.

Крім того, "Реал" перервав свою домашню серію без поразок у Ла Лізі, яка тривала 399 днів.

Highlights матчу "Реал" - "Кадіс".

Highlights матчу "Хетафе" - "Барселона".

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