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Пулєв потрапив у расистський скандал після свого жарту про засмагу Джошуа

Чемпіонський поєдинок вже незабаром.

Ентоні Джошуа і Кубрат Пулєв
Фото: boxing247.com
Ентоні Джошуа і Кубрат Пулєв

Претендент на звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версією IBF Кубрат Пулєв (28-1, 14 КО) з необережності потрапив у расистський скандал.

Під час пресконференції болгарський боєць вирішив пожартувати щодо відтінку шкіри свого майбутнього суперника, чемпіона світу за версіямі WBA, WBO, IBF и IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

"У нього, поза сумнівом, дуже потужний удар. Які його інші сильні сторони? Його загар краще мого", - цитує Пулєва Boxing247.

Цей дивний, несподіваний і недоречний коментар багатьма сприйняли, як расистський. Зокрема, це зробив і наступний суперник Олександра Усика, британець Дерек Чісора.

Джошуа поки не прокоментував інцидент.

Відзначимо, Пулєв має специфічне почуття гумору. Нагадаємо, не так давно болгарський боксер потрапив у велику неприємність через те, що під час інтерв'ю схопив і поцілував знайому жінку-репортера без її згоди. Його поведінка була названо сексуальним домаганням. Незважаючи на те, що незабаром Пулєв вибачився, він був дискваліфікований і деякий час не міг проводити поєдинки.

Судячи з усього, Кубрату доведеться ще раз приносити вибачення.

Додамо, бій Джошуа - Пулєв відбудеться 12-го грудня в Лондоні.

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