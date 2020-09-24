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Офіційно підтверджена дата бою Усик - Чісора

Останній день передостаннього місяця осені.

Офіційно підтверджена дата бою Усик - Чісора
Олександр Усик и Дерек Чісора
Фото: boxingscene.com

Бій між колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейте Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) відбудеться 31 жовтня.

Поєдинок був офіційно анонсований сопромоутером українця Едді Хиром і транслятором бою Sky Sports.

Довгоочікуваний поєдинок відбудеться в Лондоні на арені O2.

Для Усика бій стане першим з жовтня минулого року, коли він дебютував в супертяжах з дострокової перемоги в 7-му раунді над Чаззом Уізерспуном.

Чісора також не виходив в ринг рік. В останньому бою британець нокаутував свого співвітчизника Девіда Прайса.

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