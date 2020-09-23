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Швейцарська прокуратура запросила для президента ПСЖ 28 місяців тюремного ув'язнення

Нассера Аль-Хелайфі звинувачують у підбурюванні до злочинів ексгенерального секретаря FIFA.

Прокуратура Швейцарії запросила для президента "Парі Сен-Жермен" Нассера Аль-Хелайфі 28 місяців тюремного ув'язнення, повідомляє L'Equipe.

Катарського бізнесмена звинувачують у підбурюванні до злочинів колишнього генерального секретаря FIFA Жерома Валька, якого хочуть відправити за ґрати на три роки.

Якщо запит задовольнять, то велика частина тюремного ув'язнення буде для Аль-Хелайфі умовною, уточнює видання.

Аль-Хелайфі також проходить у цій справі як генеральний директор телевізійної групи beIN Media. Група надала "невиправдані переваги" Фальку в продажу прав на трансляції Чемпіонату світу-2022, який повинен пройти в Катарі.

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