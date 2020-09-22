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"Динамо попрощалося з гравцем, з яким тільки місяць тому підписало контракт

Артем Кравець в пошуку нового клубу.

"Динамо попрощалося з гравцем, з яким тільки місяць тому підписало контракт
Артем Кравець
Фото: facebook.com/fcdynamoua

Форвард "Динамо" Артем Кравець розірвав контракт з киянами, повідомляється пресслужбою "біло-синіх".

Примітно, що 2-річний контракт з футболістом "Динамо" підписало лише 20 серпня.

Рішення було прийнято після розмови 31-річного Кравця з головним тренером Мірчею Луческу і президентом Ігорем Суркісом.

При цьому наголошується, що клуб пішов нападаючому назустріч, щоб він зміг перейти в іншу команду і отримувати більше ігрової практики.

Нагадаємо, що попереднім клубом, за який виступав Кравець був турецький "Кайсеріспор", кольори якого українець захищав 2,5 року.

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