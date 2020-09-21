"Останній танець" про Майкла Джордана і "Чикаго Буллз" отримав "Еммі"

10-серійний серіал "Останній танець" про легендарного атакуючому захисника "Чикаго Буллз" Майкла Джордана і самій команді отримав премію "Еммі" в номінації "Кращий документальний фільм або серіал року", повідомляється на офіційному сайті "Еммі".

Серіал знімався Netflix і ESPN і розповідає про становлення великої команди НБА всіх часів і кар'єрі Джордана.

Фільм підводить глядачів до сезону-97/98, в якому "Чикаго" в останній раз завоював титул. З тих пір команда з Чикаго жодного разу не змогла виграти першість НБА.

Участь в зйомках взяли багато легендарних баскетболісів "Буллз": Скотті Піппен, Денніс Родман, Стів Керр, Тоні Кукоч, головний тренер Філ Джексон і генеральний менеджер Джеррі Краузе.

Крім того, також зіграли в фільмі і інші зірки НБА того часу: Меджік Джонсон, Айзейя Томас, Чарльз Барклі, Патрік Юінг і Кобі Брайант.