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Моуріньо добув соту перемогу в єврокубках

"Тоттенгем" обіграв болгарський "Локомотив".

Моуріньо добув соту перемогу в єврокубках
Жозе Моуріньо
Фото: marca.com

В рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи лондонський "Тоттенгем" проводив поєдинок у Болгарії проти пловдівського "Локомотива".

Основні події на полі розгорнулися в заключні 19 хвилин матчу.

Спочатку господарі після контратаки зусиллями Георгія Мінчева вийшли вперед - 1:0.

Однак фатальним для "залізничників" став інтервал з 78-ї по 80-у хвилини, за який футболісти "Локомотива" примудрилися заробити 2 вилучення і пенальті в свої ворота, чітко реалізований Гаррі Кейном - 1:1.

А через 5 хвилин "Тоттенгем" дотиснув суперника - гол на рахунку Тангі Ндомбеле - 1:2.

Відзначимо, що ця перемога стала для рульового "шпор" Жозе Моуріньо 100-й в єврокубкових турнірах.

 

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