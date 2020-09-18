В рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи лондонський "Тоттенгем" проводив поєдинок у Болгарії проти пловдівського "Локомотива".
Основні події на полі розгорнулися в заключні 19 хвилин матчу.
Спочатку господарі після контратаки зусиллями Георгія Мінчева вийшли вперед - 1:0.
Однак фатальним для "залізничників" став інтервал з 78-ї по 80-у хвилини, за який футболісти "Локомотива" примудрилися заробити 2 вилучення і пенальті в свої ворота, чітко реалізований Гаррі Кейном - 1:1.
А через 5 хвилин "Тоттенгем" дотиснув суперника - гол на рахунку Тангі Ндомбеле - 1:2.
Відзначимо, що ця перемога стала для рульового "шпор" Жозе Моуріньо 100-й в єврокубкових турнірах.
100 - Jose Mourinho has won 100 games in European competition.— OptaJoe (@OptaJoe) September 17, 2020
Chelsea - 30
Real Madrid - 24
Manchester United - 18
FC Porto - 16
Inter Milan - 10
Tottenham - 2
Centurion. pic.twitter.com/4mBeY2oglX