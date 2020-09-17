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У Нідерландах футбольний союз відмовив у спонсорстві клубові Ередівізі секс-шопом

Недоотриманий прибуток "Еммена" склав півмільйона євро.

У Нідерландах футбольний союз відмовив у спонсорстві клубові Ередівізі секс-шопом
"Еммен"
Фото: goal.com

Клуб Ередивізі "Еммен" був близький до укладення спонсорської угоди з мережею магазинів з секс-іграшками EasyToys, повідомляє Goal.com.

Сторони навіть погодили контракт, за умовами якого клуб отримував би € 500 тис. за сезон.

Однак у справу втрутився Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB), який заблокував укладення контракту, пославшись на статтю 3 регламенту про спонсорство. Ця стаття говорить, що "Спонсорська угода не повинна суперечити ніякому закону, громадському порядку або моралі, Кодексу реклами Нідерландів, а також порядності, статутам і правилам KNVB або рішенням футбольного керівництва".

У свою чергу, представники EasyToys висловили глибоке розчарування рішенням союзу. У компанії не розуміють, чому їм не дозволили стати спонсором "Еммена".

Нагадаємо, за підсумками сезону-2019/20 клуб з Еммена зайняв в чемпіонаті 12-е місце.

У стартувавшому сезоні "Еммен" на пару з ВВВ "Венло" видали в першому турі божевільний поєдинок, забивши на двох 8 м'ячів, п'ять з яких влетіло у ворота "Еммена".

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