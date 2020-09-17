Парижани знову зіткнулися з проблемами.

У рамках пропущеного матчу 1-го туру Ліги 1 "Парі Сен-Жермен" приймав сусіда по ар'єргарду чемпіонату "Мец" - нагадаємо, обидва клуби своє перші два матчі в чемпіонаті програли.

Поєдинок вийшов на рідкість напруженим і завершився перемогою господарів - 1:0.

На 90+3 хвилині переможний гол забив Юліан Дракслер.

Варто зазначити, що з 64-ї хвилини парижани залишилися в меншості - за другу жовту картку з поля вигнали Абду Діалло.

Додамо, що перше попередження французький захисник отримав вже на першій хвилині матчу.