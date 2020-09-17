Геннадія Кернеса відправляють на лікування в Німеччину
Геннадія Кернеса відправляють на лікування в Німеччину
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Ігор Гринів: «Раніше місцеві були майже нікому не цікаві, а сьогодні боротьба йде за кожне село»
Ігор Гринів: «Раніше місцеві були майже нікому не цікаві, а сьогодні боротьба йде за кожне село»
ДБР назвало "справжні причини, що сприяли анексії Криму"
ДБР назвало "справжні причини, що сприяли анексії Криму"
​Кремль оцінив гарантії безпеки Тихановської для Лукашенка
​Кремль оцінив гарантії безпеки Тихановської для Лукашенка
Німеччина запропонувала США угоду на мільярд євро за відмову від санкцій за "Північний потік-2"
Німеччина запропонувала США угоду на мільярд євро за відмову від санкцій за "Північний потік-2"
"Євросолідарність" на виборах мера Києва підтримала Кличка
"Євросолідарність" на виборах мера Києва підтримала Кличка
КМДА планує реставрувати міст Патона до кінця 2025 року
КМДА планує реставрувати міст Патона до кінця 2025 року
Обережно, тотальне стеження в мережі
Обережно, тотальне стеження в мережі
ГоловнаСпорт

ПСЖ у меншості в компенсований час здобув першу перемогу в чемпіонаті Франції

Парижани знову зіткнулися з проблемами.

ПСЖ у меншості в компенсований час здобув першу перемогу в чемпіонаті Франції
ПСЖ
Фото: EPA/UPG

У рамках пропущеного матчу 1-го туру Ліги 1 "Парі Сен-Жермен" приймав сусіда по ар'єргарду чемпіонату "Мец" - нагадаємо, обидва клуби своє перші два матчі в чемпіонаті програли.

Поєдинок вийшов на рідкість напруженим і завершився перемогою господарів - 1:0.

На 90+3 хвилині переможний гол забив Юліан Дракслер.

Варто зазначити, що з 64-ї хвилини парижани залишилися в меншості - за другу жовту картку з поля вигнали Абду Діалло.

Додамо, що перше попередження французький захисник отримав вже на першій хвилині матчу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також