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Українська команда сенсаційно виграла Кубок європейських чемпіонів з пляжного футболу

Мрія дівчат з "Мрії-2006" втілилася в життя.

&quot;Мрія-2006&quot;
Фото: odessa.online
"Мрія-2006"

Віце-чемпіон України з пляжного футболу серед жінок, ананьївський клуб "Мрія-2006", сенсаційно став тріумфатором Кубка європейських чемпіонів, повідомляє odessa.online.

На турнірі в португальському Назаре, участь в якому через пандемію коронавіруса взяли всього п'ять команд, підопічні Романа Пачева і Олега Климчука тричі виявлялися сильнішими суперниць і лише одного разу поступилися по пенальті.

У підсумку, українки набрали рівну кількість очок з іспанським "Касересом", але за рахунок перемоги в очному протистоянні (4:1) наша команда завоювала трофей.

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