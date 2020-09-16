Проект бюджету на 2021 рік передбачає майже триразове збільшення витрат на спорт

Такі цифри ще потрібно захистити.

Згідно з проектом державного бюджету на 2021 рік на спорт планують виділити 7 401,6 млн гривень. Це в 2,7 рази більше, ніж на 2020 рік, повідомляє sportarena.com.

На підготовку і матеріально-технічне забезпечення українських спортсменів, їх участь в міжнародних змаганнях планують в сумі виділити 5 478,5 млн гривень:

на підготовку і участь українських спортсменів в літніх Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх в 2021 році, підготовку до зимових Олімпійських, Паралімпійських ігор - 2 807,8 млн;

на забезпечення національних збірних команд, їх підготовку і участь в понад 1000 міжнародних змаганнях, проведення в Україні понад 800 державних і 40 міжнародних спортивних заходів, їх нагородження - 2 670,7 млн.

На розвиток і поліпшення стану спортивної інфраструктури планують виділити 1 318,8 млн гривень. На розвиток олімпійського, паралімпійського, фізкультурно-спортивного та студентського спортивного руху - 330,8 млн.

Раніше міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт заявив, що президент України Володимир Зеленський поставив задачу привезти Олімпіаду в Україну.