Куман може пропустити дебютний офіційний матч на чолі "Барселони"

Фото: Marca Кіке Сетьєн (ліворуч) і Рональд Куман

У стартовому турі Ла Ліги каталонська "Барселона" 27 вересня прийматиме "Вільярреал".

Однак є побоювання, що нового головного тренера "Барси" Рональда Кумана не допустять до офіційного дебютного матчу на чолі команди, повідомляє Marca.

За інформацією видання, каталонці досі не домовилися з колишнім наставником Кіке Сетьєном про компенсацію за розірвання контракту.

Тож Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) поки що не може узаконити призначення Кумана головним тренером "Барселони".

Додамо, що під керівництвом голландського фахівця "блаугранас" вже провели два контрольні матчі, в яких з однаковим рахунком 3:1 обіграли "Гімнастік" і "Жирону".