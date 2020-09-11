Фіналіст минулого розіграшу Ліги чемпіонів і чемпіон Франції "Парі Сен-Жермен" у Лансі в рамках другого туру Ліги 1 проводив свій стартовий матч у чемпіонаті проти однойменної команди і програв - 0:1.
Гол, який вирішив підсумок протистояння, забили на 57-й хвилині після безглуздої помилки голкіпера гостей Марціна Булки.
Додамо, що в парижан не було пів складу основних гравців через спалах коронавірусу в команді. 57' Lens 1-0 PSG 🇫🇷
Ignatius Ganago scores for Lens after PSG mess it up at the back! ⚽️#PSG #LENS #Ligue1
pic.twitter.com/7OsUbKJULR
57' Lens 1-0 PSG 🇫🇷