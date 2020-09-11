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Воротар ПСЖ "привіз" гол у свої ворота в першому матчі команди в чемпіонаті Франції

Парижани поступилися "Лансу".

Фото: www.ccn.com

Фіналіст минулого розіграшу Ліги чемпіонів і чемпіон Франції "Парі Сен-Жермен" у Лансі в рамках другого туру Ліги 1 проводив свій стартовий матч у чемпіонаті проти однойменної команди і програв - 0:1.

Гол, який вирішив підсумок протистояння, забили на 57-й хвилині після безглуздої помилки голкіпера гостей Марціна Булки.

Додамо, що в парижан не було пів складу основних гравців через спалах коронавірусу в команді.

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