Голова Федерації біатлону допускає, що Україна не поїде на етапи Кубка світу

"Якщо, не дай Бог, не зможемо виїхати на етапи Кубка світу, будемо проводити Всеукраїнські змагання, може, навіть матчеві зустрічі з країнами-сусідами".

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак в інтерв'ю XSPORT.ua розповів про поточні проблеми команди з виїздом за кордон.

При цьому функціонер не виключає, що збірна не поїде на етапи Кубка світу й інші турніри через ситуацію з коронавірусом у світі.

"Працюємо над тим, щоб поїхати на збір до Європи в жовтні. Зараз спілкуємося з Німецькою федерацією, вони обіцяли зробити все можливе, щоб ми потрапили в Рупольдинг і Рамзау. Нам вкрай важливо виїхати на висоту, почати тренуватися на снігу, врешті, протестувати лижі, тому що з цього сезону в біатлоні заборонено використання фтору, у зв'язку з чим можливі додаткові труднощі. Тренуватися все літо на одному місці дуже складно психологічно", - зазначив Бринзак.

"Знаємо, що IBU планує провести максимальну кількість етапів Кубка світу і чемпіонат світу, тому що підписано серйозні контракти з телебаченням. Ну а в якому форматі все буде проходити, це вже вирішуватимуть 23 вересня на засіданні виконкому", - повідомив голова федерації.

"Шукатимуть варіанти, щоб сезон відбувся. Можливо навіть так, що деякі країни з "червоної" зони не братимуть участі в змаганнях. Аж до того, що навіть якщо десять країн не зможе приїхати, все одно Кубок світу відбудеться. Щодо нас, якщо, не дай Бог, не зможемо виїхати на етапи Кубка світу, будемо проводити Всеукраїнські змагання, може навіть матчеві зустрічі з країнами-сусідами. Все залежить від того, яка буде ситуація з карантином і відкриттям кордонів", - підсумував Бринзак.