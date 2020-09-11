Українська Прем'єр-ліга дозволила двом клубам зіграти свої домашні матчі з глядачами

У присутності уболівальників "Колос" із Ковалівки 12 вересня на оновленому стадіоні прийматиме "Львів", а "Минай" наступного дня - "Олександрію".

МОЗ скорегувало тимчасові рекомендації для організації протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів

Українська прем’єр-ліга отримала оновлені тимчасові рекомендації для організації протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, повідомляє пресслужба УПЛ.

У зв'язку із цим УПЛ дозволила проведення двох матчів 2-го туру з глядачами.

Зокрема, в присутності уболівальників "Колос" із Ковалівки 12 вересня на оновленому стадіоні прийматиме "Львів", а "Минай" наступного дня - "Олександрію".

Наповнюваність стадіонів не повинна перевищувати 25% глядачів, крім того, командам слід виконати всі умови медичного протоколу.