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УЄФА втратить величезні кошти через неповні розіграші єврокубків

Втрати сягнуть понад пів мільярда євро.

УЄФА втратить величезні кошти через неповні розіграші єврокубків
Андреа Аньеллі
Фото: EPA/UPG

Коронавірус серйозно вдарив по європейському футболу.

Голова Асоціації європейських клубів Андреа Аньєллі озвучив цифри фінансових втрат європейського клубного футболу через пандемію COVID-19.

На думку президента "Ювентуса", Європейський футбольний союз недоотримає 575 млн євро від телебачення через те, що розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи були скорочені, інформує ВВС. Після перерви обидва турніри були дограні в іншому форматі, який передбачав меншу кількість матчів.

Також Аньєллі відзначив, що Бундесліга втратила близько 200 млн, а Англійська прем'єр-ліга - в районі 330 млн євро.

Також невідомо, як компенсують цю суму - з доходів клубів чи з частки самої УЄФА.

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