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Ексголову Міжнародної федерації легкої атлетики засуджено до 4 років в'язниці за приховування позитивних допінг-проб росіян

Ламін Діак зізнався в корупції.

Ексголову Міжнародної федерації легкої атлетики засуджено до 4 років в'язниці за приховування позитивних допінг-проб росіян
Ламін Діак
Фото: EPA/UPG

Колишнього голову Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF) Ламіна Діака засуджено до чотирьох років тюремного ув'язнення (два з яких - умовні) в рамках справи про корупцію, повідомляє Reuters.

Його також зобов'язали виплатити 500 тис. євро штрафу французьким судам. Він має право подати апеляцію.

Протягом розслідування 87-річний Діак зізнався, що IAAF приховувала позитивні допінг-проби росіян. Дехто зі спортсменів при цьому став медалістом Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

За словами колишнього функціонера, цей процес почався 2010 року, щоб не зіпсувати імідж Росії перед проведенням ЧС-2013, який проходив у Москві.

Суд також зобов'язав Діака і його сина Папу Массата виплатити IAAF 5 млн євро компенсації за зловживання довірою. Ще чотирьох людей визнали винними в корупційних злочинах.

У тому числі суд засудив заочно голову Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничова і старшого тренера збірної Росії Олексія Мельникова до трьох і двох років в'язниці відповідно.

Діак очолював IAAF з 1999 по 2015 рік.

ВФЛА дискваліфікована з 2015 року через допінгові порушення, російські спортсмени не можуть виступати на міжнародних турнірах під національним прапором.

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