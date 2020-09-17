Московський суд покарав фанатів "Динамо" за вигуки на стадіоні "Живе Білорусь!"

Епізод стався на матчі з "Ротором".

Савеловський суд Москви оштрафував двох уболівальників "Динамо" на 3 тис. рублів з забороною на відвідування спортивних заходів за вигуки "Живе Білорусь!" під час матчу другого туру Російської Прем'єр-ліги з "Ротором" (0:0), повідомляє championat.com.

Співробітники правоохоронних органів затримали двох уболівальників, яким були пред'явлені звинувачення, а в якості доказів представлені фото та відео, зняті на секторі вболівальників "Динамо" і згодом викладені в соціальні мережі.

Суд засудив шанувальників "Динамо" до штрафу і піврічної заборони на відвідування спортивних заходів.