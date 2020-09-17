Словенець встановив історичний рекорд НБА і рекорд століття

Атакуючий захисник "Даллас Маверікс" Лука Дончіч став наймолодшим гравцем в історії НБА, включеним в першу збірну сезону.

Крім того, 21-річний словенець став єдиним з гравців, які проводять в лізі перший або другий сезон, хто представлений в збірних сезону в XXI столітті.

В останній раз подібного домагався легендарний баскетболіст "Сан-Антоніо Сперс" Тім Данкан в 1999 році.

Відзначимо, що крім Дончіча в першу символічну п'ятірку НБА увійшли Леброн Джеймс і Ентоні Девіс (обидва - "Лос-Анджелес Лейкерс"), Янніс Адетокунбо ("Мілуокі Бакс") і Джеймс Харден ("Г'юстон Рокетс").

До другої увійшли Дем'єн Лиллард ("Портленд Трейл Блейзерс"), Кавай Леонард ("Лос-Анджелес Кліпперс"), Нікола Йокич ("Денвер Наггетс"), Кріс Пол ("Оклахома-Сіті Тандер") і Паскаль Сіака ("Торонто Рапторс").

У третю збірну увійшли Бен Сіммонс ("Філадельфія Сіксерс"), Джейсон Тейтум ("Бостон Селтікс"), Джиммі Батлер ("Маямі Хіт"), Руді Гобер ("Юта Джаз") і Расселл Вестбрук ("Г'юстон Рокетс").