УЄФА оголосила номінантів на індивідуальні нагороди Ліги Чемпіонів-2019/20

Фото: uefa.com

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував імена гравців, які увійшли в шорт-лист на позиційні нагороди Ліги Чемпіонів-2019/20.

Нагороди будуть вручені найкращому воротареві, захиснику, півзахиснику і нападаючому турніру, і будуть вручені під час жеребкування групового етапу ЛЧ-2020/21 у четвер, 1 жовтня.

До складу журі входять тренери 32 клубів, які брали участь в груповому етапі ЛЧ-2019/20, а також 55 журналістів від кожної з 55 асоціацій-членів УЄФА, обраних групою European Sports Media (ESM). Тренерам не дозволили голосувати за гравців зі своїх команд.

Членам журі було запропоновано вибрати остаточний список з трьох гравців в кожній категорії, присудивши кожному з них відповідно п'ять, три і одне очко. Остаточний результат ґрунтувався на загальній кількості голосів, поданих тренерами і журналістами.

У підсумку, список номінантів прийняв наступне обрис (в алфавітному порядку):

Воротарі: Кейлор Навас (Коста-Ріка, "Парі Сен-Жермен"); Мануель Нойер (Німеччина, "Баварія"); Ян Облак (Словенія, "Атлетіко").

Захисники: Давід Алаба (Австрія, "Баварія"); Альфонсо Девіс (Канада, "Баварія"); Джошуа Кімміх (Німеччина, "Баварія").

Півзахисники: Тьяго Алькантара (Іспанія, "Баварія"); Кевін Де Брюйне (Бельгія, "Манчестер Сіті"); Томас Мюллер (Німеччина, "Баварія").

Форварди: Роберт Левандовські (Польща, "Баварія"); Кіліан Мбаппе (Франція, "Парі Сен-Жермен"); Неймар (Бразилія, "Парі Сен-Жермен").