"Ліверпуль" здійснив друге гучне придбання за тиждень

Фото: "Ліверпуль" Діогу Жота

"Ліверпуль" на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер атакуючого хавбека "Вулвергемптона" Діогу Жоти.

Стверджується, що 23-річний португалець підписав тривалий контракт, проте деталі залишаються невідомими.

Частиною угоди по переходу Жоти в стан"червони" є трансфер голлландца Кі-Ян Хоевер в зворотному напрямку.

За інформацією Transfermarkt, сума трансферу обійшлася "Ліверпулю" в 43 млн євро.

У минулому сезоні Діогу провів 48 матчів за "вовків" у всіх турнірах, в яких забив 16 голів і зробив 6 ассистов.

Нагадаємо, це друге велике придбання "Ліверпуля" за останній тиждень. Раніше з "Баварії" був куплений Тіаго Алькантара.