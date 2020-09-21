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"Ліверпуль" здійснив друге гучне придбання за тиждень

У стан чемпіона Англії перейшов Діогу Жота.

Діогу Жота
Фото: "Ліверпуль"
Діогу Жота

"Ліверпуль" на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер атакуючого хавбека "Вулвергемптона" Діогу Жоти.

Стверджується, що 23-річний португалець підписав тривалий контракт, проте деталі залишаються невідомими.

Частиною угоди по переходу Жоти в стан"червони" є трансфер голлландца Кі-Ян Хоевер в зворотному напрямку.

За інформацією Transfermarkt, сума трансферу обійшлася "Ліверпулю" в 43 млн євро.

У минулому сезоні Діогу провів 48 матчів за "вовків" у всіх турнірах, в яких забив 16 голів і зробив 6 ассистов.

Нагадаємо, це друге велике придбання "Ліверпуля" за останній тиждень. Раніше з "Баварії" був куплений Тіаго Алькантара.

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