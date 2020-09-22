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Джокович встановив два рекорди АТР-туру

Новак став найсильнішим в Римі.

Новак Джокович
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович

Напередодні фіналом першої ракетки світу Новак Джокович - Дієго Шварцман (№13 АТР) завершився Відкритий чемпіонат Італії з тенісу, що відноситься до категорії ATP Masters 1000, з призовим фондом 3,854 млн дол.

У підсумку, перемогу в матчі і турнірі 7:5, 6:3 здобув Джокович.

Таким чином, серб став 5-кратним чемпіоном турніру в Римі.

Крім того, 33-річний Новак встановив два рекорди АТР. Джокович, став найстаршим переможцем цього турніру, а також завоював 36-й титул в турнірі серії Masters 1000, випередивши по цьому показнику Рафаеля Надаля.

Всього Джокович оформив свій 81-й титул у кар'єрі.

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