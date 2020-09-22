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Ібрагімович забиває в чемпіонатах в четвертому окремому десятилітті

Златан забиває вже 23 роки поспіль.

Златана Ібрагімович
Фото: EPA/UPG
Златана Ібрагімович

Напередодні матчем "Мілан" - "Болонья" завершувався стартовий тур Серії А нового сезону.

Завдяки дублю Златана Ібрагімовича міланці здобули перемогу - 2:0.

Таким чином, шведський форвард забиває в 23-му сезоні поспіль. Крім того, Златан забивав гол на професійному рівні в чотирьох окремих десятиліттях.

Крім "Мілана" форвард забивав у складі "Мальме", "Аякса", "Ювентуса", "Інтера", "Барселони", "Парі Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед" і "Лос-Анджелес Гелаксі".

Ібрагімович перейшов до "Мілана" в січні 2020 року з "Лос-Анджелес Гелаксі" на правах вільного агента. У минулому сезоні 38-річний нападник взяв участь в 18 матчах Серії А, в яких став автором 10 забитих м'ячів і 5 ассистов.

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