Фото: EPA/UPG Златана Ібрагімович

Напередодні матчем "Мілан" - "Болонья" завершувався стартовий тур Серії А нового сезону.

Завдяки дублю Златана Ібрагімовича міланці здобули перемогу - 2:0.

Таким чином, шведський форвард забиває в 23-му сезоні поспіль. Крім того, Златан забивав гол на професійному рівні в чотирьох окремих десятиліттях.

Zlatan Ibrahimovic has now scored in 23 (TWENTY-THREE) top-flight seasons.



He's scored a league goal in four separate decades. 🤯 pic.twitter.com/JpkDBfFmN0 — Squawka Football (@Squawka) September 21, 2020

Крім "Мілана" форвард забивав у складі "Мальме", "Аякса", "Ювентуса", "Інтера", "Барселони", "Парі Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед" і "Лос-Анджелес Гелаксі".

Ібрагімович перейшов до "Мілана" в січні 2020 року з "Лос-Анджелес Гелаксі" на правах вільного агента. У минулому сезоні 38-річний нападник взяв участь в 18 матчах Серії А, в яких став автором 10 забитих м'ячів і 5 ассистов.