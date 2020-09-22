"Дніпро-1" очолив хорватський фахівець

Хорватський фахівець Ігор Йовічевіч призначений головним тренером СК "Дніпро-1", повідомляється на офіційному сайті дніпрян.

З 46-річним Йовечевічем підписаний контракт за схемою "2+1". У його тренерський штаб увійшли Юрій Беньо, Андрій Ханас, Валерій Городов, Євген Баришніков та Ісан Мартін Андрес.

Перед Йовічевічем поставлена задача виходу в єврокубки.

Нагадаємо, що хорват раніше працював в УПЛ - з 2012 року він працював в молодіжній команді "Карпат", а в період з 2014 по грудень 2015 він очолював основний склад львівського клубу.

На своєму посту Ігор змінив Дмитра Михайленка, який подав у відставку після поразки від "Маріуполя" в третьому турі Favbet Ліги (1:2).

СК "Дніпро-1" набрав всього одне очко в трьох стартових матчах чемпіонату. Першим матчем Йовічеіча на чолі дніпрян стане матч з "Олександрією", який відбудеться 26 вересня.