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"Динамо" на півдорозі до групової стадії Ліги чемпіонів

Кияни виграли виїзний поєдинок у "Гента".

"Динамо" на півдорозі до групової стадії Ліги чемпіонів
"Динамо"
Фото: EPA/UPG

В рамках першого матчу стадії плей-офф Ліги чемпіонів "Динамо" обіграло на виїзді бельгійський "Гент" - 2:1.

Кияни відкрили рахунок на 9-й хвилині - VAR підтвердив правильність голи Владислава Супрягі - 1:0.

Під завісу першого тайму господарі реалізували стандарт - після навісу з кутового м'яч у відповідь забив Тім Кляйндінст - 1:1.

На початку другого тайму за "Динамо" зіграв український легіонер "Гента" Роман Безус, який залишив свою команду в меншості.

І на 79-й хвилині Карлос де Пена реалізував чисельну перевагу - 2:1.

Поєдинок у відповідь відбудеться через тиждень в Києві.

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