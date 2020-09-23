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УЄФА оголосив номінантів на звання гравця року

Цього разу без Мессі і Роналду.

УЄФА оголосив номінантів на звання гравця року
УЕФА
Фото: UEFA.com

Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті"), Роберт Левандовскі і Мануель Нойер (обидва - "Баварія") увійшли в шорт-лист номінантів на звання гравця року за версією УЄФА, повідомляється на офіційному сайті організації.

У голосуванні брали участь 80 тренерів клубів-учасників групових раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також 55 журналістів (по одному від кожної футбольної асоціації-партнера УЄФА).

Почесну нагороду вручать 1 жовтня на жеребкуванні групового раунду наступного розіграшу ЛЧ.

Нагадаємо, Левандовскі і Нойер в складі "Баварії" оформили "требл", вигравши Бундеслігу, національний Кубок і Лігу чемпіонів.

У свою чергу, Де Брейне був визнаний кращим гравцем Англійської Прем'єр-ліги.

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