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У Львові створено ще один футбольний клуб "Карпати"

"Карпати" можуть піти по шляху "Дніпра".

У Львові створено ще один футбольний клуб "Карпати"
ФК Карпати Львів
Фото: ФК Карпаты Львов

14 жовтня у Львові зареєстрували ТОВ "ФК "Карпати". Його генеральним директором призначено Степана Юрчишина, а спортивним директором/головним тренером - Андрія Тлумака, повідомляє ua-football.com.

Засновником ТОВ "ФК "Карпати" виступило підприємство "Західний Буг" зі статутним внеском у розмірі 1 млн гривень.

У новому клубі обіцяють провести пресконференцію і надати інформацію про подальшу діяльність і розвиток.

Керівництво підприємства "Західний Буг" заявляє про очікувану зміну складу учасників ТОВ "ФК "Карпати" у зв'язку зі входженням інших львівських підприємств у статутний капітал, а також підготовку до перетворення товариства в акціонерне.

Нагадаємо, що у Львові є інший футбольний клуб "Карпати", який за підсумками минулого сезону УПЛ був знятий зі змагань і переведений відразу в Другу лігу. Новий чемпіонат команда почала невдало, набравши після 5 турів лише 3 очки.

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