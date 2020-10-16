Президент УЄФА не виключив, що у деяких країн можуть відібрати Євро-2020

Президент УЄФА Александер Чеферін не виключає, що Євро-2020 може відбутися в меншій кількості країн, ніж планувалося раніше.

"Ми постійно спостерігаємо за ситуацією з коронавіруса, але можу сказати точно, що чемпіонат Європи відбудеться. Але замість 12 країн він може пройти в 11, 8, 5 або навіть 1 країні. Зараз складно сказати", - цитує Чеферіна ESPN.

За планом турнір повинен пройти в 12 країнах по всій Європі.

Крім того, УЄФА не гарантує, що вболівальники будуть допущені на стадіони, а якщо будуть, то ще не визначено - в якій кількості.