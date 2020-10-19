Як ти човен назвеш, так він і попливе. Як почнеться тур в Англійській прем'єр-лізі, так він і продовжиться.

П'ятий тур АПЛ почався феєричним мерсисайдським дербі "Евертона" проти "Ліверпуля", де, крім чотирьох голів (2:2) і вилучення, був ще, здавалося б, переможний гол "червоних" на 93-й хвилині - скасований системою VAR.

Продовжився тур лондонським дербі "Тоттенгема" проти "Вест Гема" - захід столиці проти сходу.

До 16-ї хвилини гра була в одні ворота, "шпори" виносили "хаммерс" - 3:0.

На 79-й хвилині удар лідера атак "Тоттенгема" Гаррі Кейна прийняла штанга. Фортуна стала на бік "Вест Гема".

Додамо, що за дві хвилини до цього на поле в складі гостей вийшов на поле Андрій Ярмоленко. І безнадійний "Вест Гем" ожив.

На 82-й хвилині захисник Фабіан Бальбуена виграв повітря у стандарті - 3:1.

Через дві хвилини епічним автоголом відзначився Давінсон Санчес - 3:2.

У компенсований час Гарет Бейл міг поховати інтригу в матчі, але із забивної позиції не влучив у ворота.

Фото: EPA/UPG Гарет Бейл

І розплата наступила на 90+4 хвилині: Мануель Лансіні, який з'явився на поле разом з Ярмоленком, мов кувалдою, загнав м'яч із 23 метрів у верхній кут воріт - 3:3.

Фото: EPA/UPG Мануель Лансіні

Реакція футболістів "Вест Гема" на цю подію була цілком прогнозованою.

Фото: EPA/UPG Десь там і Ярмоленко

Як і гравців "Тоттенгема".

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Як і головного тренера "шпор" Жозе Моуріньо.

Додамо, що рахунок 3:3 у цьому турі АПЛ був у фаворі.

З аналогічним рахунком завершився ще один поєдинок у Лондоні, у якому "Челсі" не втримав двогольову перевагу над "Саутгемптоном" - "святі" також уникли поразки в компенсований час.

Після п'яти турів у АПЛ - безумство.

Першим іде "Евертон" - 13 очок, їхні "червоні" земляки з "Ліверпуля" відстають на три очки і йдуть третіми (10 очок). "Арсенал" - п'ятий (9), "Тоттенгем" - шостий (8), "Челсі" - сьомі (8), "Манчестер Сіті" лише 10-й (7), а "Манчестер Юнайтед" узагалі на 14-му місці (6).